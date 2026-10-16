Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму телеграм-каналі.

Що відомо про підтримку від Фінляндії?

Переговори зосередилися на протидії ударам по енергетичній системі. Через атаки знеструмлення зафіксували у столиці та у Волинській області.

Українська сторона наголосила на потребі в додаткових засобах для перехоплення ракет і дронів для захисту цивільного населення та об'єктів критичної інфраструктури.

Окремою темою переговорів стало забезпечення українських міст безпечними просторами. Сторони раніше започаткували спільну Коаліцію укриттів, роботу якої тепер планують прискорити.

У кожному українському місті та громаді мають бути нормальні укриття. Дякую Фінляндії за готовність підтримати і цей напрям,

– зазначив Зеленський.

Гельсінкі послідовно надає підтримку українській стороні від початку повномасштабного вторгнення, розширюючи оборонні та гуманітарні ініціативи.

Нагадаємо, президент Фінляндії Александр Стубб схвалив 35-й пакет військової допомоги Україні вартістю близько одного мільйона євро. До нього увійде певний вид оборонного спорядження зі складів фінської армії, яке передадуть у прискореному порядку у відповідь на терміновий запит України. Точний вміст пакета та терміни доставки не розголошують з міркувань безпеки.

Крім того, Володимир Зеленський домовився з президентом Фінляндії Александром Стуббом про термінове постачання Україні боєприпасів для західних винищувачів, які допоможуть ефективніше збивати швидкісні російські дрони. Очікується, що амуніція надійде найближчими днями. Також лідери обговорили додаткові прибутки Росії від експорту нафтопродуктів, які вона може спрямовувати на фінансування війни, та домовилися координувати подальші кроки для обмеження можливостей агресора.