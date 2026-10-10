Про відповідні домовленості повідомив Володимир Зеленський після телефонної розмови з президентом Александром Стуббом. Партія амуніції для літаків надійде в Україну вже найближчими днями.

Що обговорили лідери

Під час розмови сторони також торкнулися теми нових економічних викликів. Зокрема, йдеться про додаткові прибутки Росії від експорту нафтопродуктів, які агресор може спрямувати на фінансування війни.

Щоб протидіяти цьому, Київ та Гельсінкі вже готують спільні зустрічі та координують подальші кроки.

Готуємо зустрічі та координуємо кроки, які можуть бути корисними в наявних обставинах… Важливо й надалі разом працювати для захисту людей і обмеження здатності Росії вести цю жахливу війну,

– зазначив Володимир Зеленський.

Напередодні Фінляндія екстрено виділила новий пакет допомоги вартістю близько мільйона євро. Точний вміст цього траншу не розголошували з міркувань безпеки, однак зазначалося, що вантаж передадуть прямо зі складів фінських збройних сил.

Потреба у боєприпасах для авіації залишається критичною. Для ефективної боротьби з реактивними безпілотниками українським пілотам необхідно тисячі снарядів калібру 20 міліметрів щодоби.