О соответствующих договоренностях сообщил Владимир Зеленский после телефонного разговора с президентом Александром Стуббом. Партия боеприпасов для самолетов поступит в Украину уже в ближайшие дни.

Что обсудили лидеры

В ходе беседы стороны также затронули тему новых экономических вызовов. В частности, речь идет о дополнительных доходах России от экспорта нефтепродуктов, которые агрессор может направить на финансирование войны.

Чтобы противодействовать этому, Киев и Хельсинки уже готовят совместные встречи и координируют дальнейшие шаги.

Готовим встречи и координируем шаги, которые могут быть полезны в сложившихся обстоятельствах… Важно и в дальнейшем работать вместе для защиты людей и ограничения способности России вести эту ужасную войну,

– отметил Владимир Зеленский.

Накануне Финляндия в экстренном порядке выделила новый пакет помощи стоимостью около миллиона евро. Точное содержание этого транша не разглашалось из соображений безопасности, однако отмечалось, что груз передадут прямо со складов финских вооруженных сил.

Потребность в боеприпасах для авиации остается критической. Для эффективной борьбы с реактивными беспилотниками украинским пилотам ежесуточно требуется и требуются тысячи снарядов калибра 20 миллиметров.