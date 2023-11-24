Грошей може стати значно більше: уряд Фінляндії пропонує збільшити допомогу Україні
Джерело:Уряд Фінляндії
Вчора уряд Фінляндії вніс пропозицію до парламенту щодо змін до проєкту бюджету на 2024 рік. Відповідні поправки містять і збільшення обсягів допомоги для України.
Фінляндія збільшить допомогу Україні
Зокрема, у поправках рекомендується збільшити максимальну суму дозволу на закупівлю військової техніки для Збройних Сил країни на період з 2024 до 2028 року – на 95,7 мільйона євро. Це має покрити вартість техніки, яку країна надала для України в межах 19 пакету матеріальної допомоги.
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Таким чином видатки бюджету на 2024 рік зростуть на суму 20,7 мільйона євро. А от максимальна сума дозволу на закупівлю нової техніки становитиме 1,45 мільярда євро.Зверніть увагу! Також уряд Фінляндії хоче збільшити капітал Finnfund, який використовується для інвестицій і кредитів для України, на 25 мільйонів євро.
Також парламент може надати згоду компенсувати урядовим структурам за експортними гарантіями суму 50 мільйонів євро. Їх надали для просування експорту та інвестицій в Україну.
Японія хоче виділити гроші Україні
Японія планує надати Україні 160 мільйонів євро на фінансування проєктів економічного відновлення. Це питання обговорювалося на зустрічі представників України та Японії у Києві.
Озвучив наші пріоритети швидкого відновлення: енергетика, житло, критична інфраструктура, гуманітарне розмінування та підтримка бізнесу. Вдячний японській делегації за сьогоднішню місію, яка сприятиме подальшому залученню японських компаній до відбудови.
Україна також зацікавлена у спільному створенні підприємств, особливо у переробній галузі.
Для нас важлива співпраця у сферах АПК, металообробки, машинобудування, критичної сировини та ІТ. Досвід Японії в післявоєнному відновленні може стати в пригоді для економічного відновлення України,
– додав він.
Міністри Японії запевнили, що їх країна й надалі активно підтримуватиме Україну у її економічному відновленні.