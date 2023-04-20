Українські сім'ї можуть отримати по 20 тисяч гривень від ООН
20 квітня 2023, 17:30Читать новость на русском
За новою програмою ООН українські сім'ї із трьох осіб можуть отримати фінансову допомогу на загальну суму 20 тисяч гривень. Протягом 3 місяців кожен із членів сім'ї отримуватиме певну частину коштів.
Допомогу отримають не усі
З 18 квітня в Україні стартувала нова програма від ООН для українських переселенців. Вона передбачає фінансову допомогу сім'ї на суму 20 тисяч гривень.
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Відповідно до програми, кожен член сім'ї протягом 3 місяців отримуватиме по 6 600 гривень (у загальному виходить 19 800 гривень).
- Втім такі кошти можуть отримати лише ті громадяни, що отримали статус переселенця.
- Також сім'ї, що перебувають у Харківській, Сумській, Одеській, запорізькій, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Чернігівській та Дніпропетровській областях.
- Ті, хто постраждав від військової агресії Росії.
- Ті, хто повернувся додому після вимушеного виїзду.
Як оформити допомогу
- Для оформлення потрібно пройти співбесіду з партнером УВКБ ООН "Право на Захист" у центрах збирання даних. Адреси можна знайти тут.
- При заповненні форм у вас не повинні запитувати персональні дані банківської картки (термін дії, CVV).
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- Усі члени сім'ї повинні бути присутніми під час збирання даних.
- З собою кожен член сім'ї повинен мати такі документи: податковий номер, національний паспорт або інші документи, що посвідчують особу, довідка ВПО (за наявності), гривнева банківська картка головного заявника, свідоцтво про народження дітей (за необхідністю), документ, що посвідчує законну опіку над дитиною (за необхідністю), посвідчення/медична довідка у разі інвалідності або хронічного захворювання (за необхідністю).