Українські сім'ї можуть отримати по 20 тисяч гривень від ООН

За новою програмою ООН українські сім'ї із трьох осіб можуть отримати фінансову допомогу на загальну суму 20 тисяч гривень. Протягом 3 місяців кожен із членів сім'ї отримуватиме певну частину коштів.

Допомогу отримають не усі

З 18 квітня в Україні стартувала нова програма від ООН для українських переселенців. Вона передбачає фінансову допомогу сім'ї на суму 20 тисяч гривень.

Читайте також Повернення ПДВ до 20%: чи подорожчає бензин та дизель

Відповідно до програми, кожен член сім'ї протягом 3 місяців отримуватиме по 6 600 гривень (у загальному виходить 19 800 гривень).

Втім такі кошти можуть отримати лише ті громадяни, що отримали статус переселенця.

Також сім'ї, що перебувають у Харківській, Сумській, Одеській, запорізькій, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Чернігівській та Дніпропетровській областях.

Ті, хто постраждав від військової агресії Росії.

Ті, хто повернувся додому після вимушеного виїзду.

Як оформити допомогу

Для оформлення потрібно пройти співбесіду з партнером УВКБ ООН "Право на Захист" у центрах збирання даних. Адреси можна знайти тут.

При заповненні форм у вас не повинні запитувати персональні дані банківської картки (термін дії, CVV).

пріоритетом на отримання допомоги стануть сім'ї, які не отримували допомоги раніше, їхній офіційний дохід складає до 5 400 гривень на людину, має одного з батьків, у складі є людина з особливими потребами чи прийомні сім'ї.

Цікаво Підняття тарифу на електроенергію неминуче, – НКРЕКП