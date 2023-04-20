Украинские семьи могут получить по 20 тысяч гривен от ООН

По новой программе ООН, украинские семьи из трех человек могут получить финансовую помощь на общую сумму 20 тысяч гривен. В течение 3 месяцев каждый из членов семьи будет получать часть средств.

Помощь получат не все

С 18 апреля в Украине стартовала новая программа ООН для украинских переселенцев. Она предусматривает финансовую помощь семье на сумму 20 тысяч гривен.

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Согласно программе, каждый член семьи в течение 3 месяцев будет получать по 6 600 гривен (в общей сложности получается 19 800 гривен).

Впрочем, такие средства могут получить только те граждане, которые получили статус переселенца.

Также семьи, находящиеся в Харьковской, Сумской, Одесской, Запорожской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Черниговской и Днепропетровской областях.

Пострадавшие от военной агрессии России.

Вернувшиеся домой после вынужденного выезда.

Как оформить помощь

Для оформления необходимо пройти собеседование с партнером УВКБ ООН "Право на Защиту" в центрах сбора данных. Адреса можно найти здесь.

При заполнении форм у вас не должны запрашивать персональные данные банковской карты (срок действия, CVV).

приоритетом на получение помощи станут семьи, не получавшие пособия раньше, их официальный доход составляет до 5 400 гривен на человека, имеет одного из родителей, в составе есть человек с особыми потребностями или приемные семьи.

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