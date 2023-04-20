Украинские семьи могут получить по 20 тысяч гривен от ООН
20 апреля 2023, 17:30Читати новину українською
По новой программе ООН, украинские семьи из трех человек могут получить финансовую помощь на общую сумму 20 тысяч гривен. В течение 3 месяцев каждый из членов семьи будет получать часть средств.
Помощь получат не все
С 18 апреля в Украине стартовала новая программа ООН для украинских переселенцев. Она предусматривает финансовую помощь семье на сумму 20 тысяч гривен.
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Согласно программе, каждый член семьи в течение 3 месяцев будет получать по 6 600 гривен (в общей сложности получается 19 800 гривен).
- Впрочем, такие средства могут получить только те граждане, которые получили статус переселенца.
- Также семьи, находящиеся в Харьковской, Сумской, Одесской, Запорожской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Черниговской и Днепропетровской областях.
- Пострадавшие от военной агрессии России.
- Вернувшиеся домой после вынужденного выезда.
Как оформить помощь
- Для оформления необходимо пройти собеседование с партнером УВКБ ООН "Право на Защиту" в центрах сбора данных. Адреса можно найти здесь.
- При заполнении форм у вас не должны запрашивать персональные данные банковской карты (срок действия, CVV).
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- Все члены семьи должны присутствовать при сборе данных.
- С собой каждый член семьи должен иметь следующие документы: налоговый номер, национальный паспорт или другие документы, удостоверяющие личность, справка ВПЛ (при наличии), гривневая банковская карта главного заявителя, свидетельство о рождении детей (при необходимости), документ, что удостоверяет законную опеку над ребенком (при необходимости), удостоверение/медицинскую справку в случае инвалидности или хронического заболевания (при необходимости).