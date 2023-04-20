Украинские семьи могут получить по 20 тысяч гривен от ООН

20 апреля 2023, 17:30
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Источник:

Управление Верховного комиссара ООН по беженцам

По новой программе ООН, украинские семьи из трех человек могут получить финансовую помощь на общую сумму 20 тысяч гривен. В течение 3 месяцев каждый из членов семьи будет получать часть средств.

Помощь получат не все

С 18 апреля в Украине стартовала новая программа ООН для украинских переселенцев. Она предусматривает финансовую помощь семье на сумму 20 тысяч гривен.

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Согласно программе, каждый член семьи в течение 3 месяцев будет получать по 6 600 гривен (в общей сложности получается 19 800 гривен).

  • Впрочем, такие средства могут получить только те граждане, которые получили статус переселенца.
  • Также семьи, находящиеся в Харьковской, Сумской, Одесской, Запорожской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Черниговской и Днепропетровской областях.
  • Пострадавшие от военной агрессии России.
  • Вернувшиеся домой после вынужденного выезда.
Запомните, приоритетом на получение помощи станут семьи, не получавшие пособия раньше, их официальный доход составляет до 5 400 гривен на человека, имеет одного из родителей, в составе есть человек с особыми потребностями или приемные семьи.

Как оформить помощь

  • Для оформления необходимо пройти собеседование с партнером УВКБ ООН "Право на Защиту" в центрах сбора данных. Адреса можно найти здесь.
  • При заполнении форм у вас не должны запрашивать персональные данные банковской карты (срок действия, CVV).

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  • Все члены семьи должны присутствовать при сборе данных.
  • С собой каждый член семьи должен иметь следующие документы: налоговый номер, национальный паспорт или другие документы, удостоверяющие личность, справка ВПЛ (при наличии), гривневая банковская карта главного заявителя, свидетельство о рождении детей (при необходимости), документ, что удостоверяет законную опеку над ребенком (при необходимости), удостоверение/медицинскую справку в случае инвалидности или хронического заболевания (при необходимости).
Автор: Валерія Городинська