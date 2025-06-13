Допомогу від ООН продовжено: хто з пенсіонерів отримає збільшену пенсію у червні

Деякі українські пенсіонери мають право на допомогу від ООН. Йдеться, зокрема, про спеціальну доплату.

Хто має право на доплату від ООН

На таку доплату мають пенсіонери, які отримують пенсію менш як 3 250 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Зверніть увагу! Доплата від ООН надаватиметься до липня 2025 року.

Також умовами для отримання цієї доплати є:

пенсіонер проживає у зоні активних або можливих бойових дій;

особа не отримувала допомоги як ВПО чи від міжнародних організацій з березня 2023 року.

Розмір цієї доплати розраховується індивідуально. Виплата від ООН наразі складає різницю між 3 250 та сумою пенсії.

Розберемося на прикладі. Згідно з вказаною формулою, якщо особа має пенсію 2 500 гривень, її доплата – 750 гривень.

Зауважте! Нараховується ця доплата автоматично (на основі даних в реєстрах), вона додається до основного розміру пенсії.