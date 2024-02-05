Понад 10 тисяч гривень: хто з українців може отримати допомогу від ООН

ВПО та інші постраждалі від війни українці можуть отримати допомогу від ООН, якщо вони відповідають певним умовам. Її розмір становить 10,8 тисячі гривень.

Хто може отримати допомогу від ООН

На допомогу можуть розраховувати ВПО, які раніше не отримували виплат від міжнародних організацій й мають дохід менш як 5,4 тисячі гривень на члена родини.

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Також треба підпадати під одну із категорій вразливості:

не переміщувалися після 24.02.2022, але постраждали від воєнних дій у таких областях: Дніпропетровська, Одеська, Запорізька, Харківська, Чернігівська, Сумська, Миколаївська, Херсонська, Донецька;

люди, які повернулися до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення.

Додатково потрібно відповідати одному із пунктів:

постраждали під час війни та мають лише одного з батьків з одним або кількома дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старші);

сім'ї літніх людей старші за 55 років або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;

мають членів сім’ї з інвалідністю чи хронічними захворюваннями;

опікуються дітьми без супроводу або дітьми, розлученими з батьками.

Які документи знадобляться для оформлення

Документ, що посвідчує особу.

Податковий номер (необхідний для виплати допомоги).

Будь-які документи, що підтверджують належність до категорії вразливості (довідки, витяги тощо).

Свідоцтво про народження дітей (за наявності).

Номер банківської картки для виплати допомоги.

Особистий номер телефону.

До слова, при реєстрації на допомогу мають бути присутні усі члени родини. Лише для маломобільних осіб є вийняток – родич може надати його документи разом із довідкою, яка підтверджує його стан, без присутності людини.