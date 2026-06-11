Суперечка в ЄС: Польща вимагає повернення 450 мільйонів, які виділила для України

Польща вирішила повернути кошти, які раніше спрямувала на допомогу Україні. Відомо, що країна не погоджується на альтернативні пропозиції, а серед інших країн Союзу позиції розділилися.

Польща хоче повернути 450 мільйонів євро

Про які кошти йдеться і що думають в ЄС, пише RMF24.

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Так, Варшава прагне повернути близько 2 мільярдів злотих або 450 мільйонів євро. Ці гроші країна виділила на зброю, яку мали б передати Україні.

У виданні пояснюють, що в країнах ЄС виникла суперечка щодо 6,6 мільярда євро. Це кошти, які розблокували після зняття вето від Угорщини на кошти ЄС.

Посадовиця Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас запропонувала пропорційне повернення 10% витрат кожній країні, яка допомагала Україні зброєю. Решту коштів посадовиця пропонувала спрямувати на підготовку українських військових та спільну закупівлю озброєння для України. Однак Польща не погоджується на такі умови.

Водночас відомо, що Німеччина не проти спрямувати відповідні кошти на безпосередню підтримку Києва.

Заступник міністра національної оборони Польщі зокрема зазначав, що Польща боротиметься за кожен євро, а Брюссель нібито в цій ситуації намагається змінити правила.

Зазначається, що позицію Польщі підтримали в Словаччині. Франція та Скандинавські країни ближчі до позиції Каї Каллас. Німеччина, яка є найбільшим донором фонду у відсотковому вимірі зазначає, що повернення коштів до нацбюджету не змінить суттєво ситуацію. Тому Берлін готовий відмовитися від відшкодування й передати кошти Україні.

Нині питання на технічному рівні переговорів. Наступний етап – перегляд серед послів країн ЄС.

Нагадаємо, що 8 червня стало відомо про новий транш допомоги для України від ЄС. Це сьома виплата в межах програми Ukraine Facility. Фактична сума надходження – 2,6 мільярда євро.

Водночас Україна очікує на надходження першого траншу з кредиту ЄС на 90 мільярдів євро. В кінці травня президент України Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди щодо фінансування. Попередньо, кошти мають надіти протягом червня.