Яку допомогу можна отримати при пораненні або інвалідності військовослужбовця

19 жовтня 2024, 18:30
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Автор: Катерина Добровольська

Військовослужбовці, які отримали поранення або інвалідність можуть розраховувати на матеріальну допомогу від держави. Хто саме може її отримати за які розміри виплат у 2024 році, читайте далі.

Матеріальна допомога для військових

Згідно з рішенням міністра оборони від 16 січня 2024 року, військовослужбовцям надається матеріальна допомога в розмірі місячного грошового забезпечення для розвʼязання соціально-побутових питань.

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Зокрема, ця допомога надається у таких випадках:

  • смерть військовослужбовця або його близьких (дружини, дітей, батьків);
  • поранення, контузія або каліцтво, отримані під час захисту країни;
  • встановлення інвалідності внаслідок поранення;
  • серйозні проблеми зі здоров'ям, лікування та реабілітація, підтверджені медичними документами (зокрема онкологічні захворювання, туберкульоз, ВІЛ/СНІД, вірусний гепатит В, С);
  • тривале лікування (понад 30 днів) через травми або захворювання, отримані під час служби, яке потребує хірургічного втручання, протезування або трансплантації органів;
  • допомога сім'ям військових, які потрапили в полон або зникли безвісти (крім тих, хто здався добровільно).

Водночас компенсації для ветеранів з інвалідністю у 2024 році будуть наступними:

  • I група – 400 прожиткових мінімумів (1 211 200 гривень);
  • II група – 300 прожиткових мінімумів (984 000 гривень);
  • III група – 250 прожиткових мінімумів (757 000 гривень).

Яка компенсація у разі загибелі військового

У вересні Кабмін затвердив новий порядок виплати одноразової допомоги у разі загибелі військовослужбовця. У разі загибелі (під час проходження служби, але не внаслідок бойових дій) право на виплату мають члени сім'ї, а сума допомоги становить 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що у 2024 році становить 2 271 000 гривень.