Материальная помощь для военных
Согласно решению министра обороны от 16 января 2024 года, военнослужащим предоставляется материальная помощь в размере месячного денежного обеспечения для решения социально-бытовых вопросов.
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В частности, эта помощь предоставляется в следующих случаях:
- смерть военнослужащего или его близких (жены, детей, родителей);
- ранение, контузия или увечье, полученные во время защиты страны;
- установление инвалидности вследствие ранения;
- серьезные проблемы со здоровьем, лечение и реабилитация, подтверждены медицинскими документами (в частности онкологические заболевания, туберкулез, ВИЧ/СПИД, вирусный гепатит В, С);
- длительное лечение (более 30 дней) из-за травм или заболевания, полученные во время службы, которое требует хирургического вмешательства, протезирования или трансплантации органов;
- помощь семьям военных, попавших в плен или пропавших без вести (кроме тех, кто сдался добровольно).
В то же время компенсации для ветеранов с инвалидностью в 2024 году будут следующими:
- I группа – 400 прожиточных минимумов (1 211 200 гривен);
- II группа – 300 прожиточных минимумов (984 000 гривен);
- III группа – 250 прожиточных минимумов (757 000 гривен).