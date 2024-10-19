Материальная помощь для военных

Согласно решению министра обороны от 16 января 2024 года, военнослужащим предоставляется материальная помощь в размере месячного денежного обеспечения для решения социально-бытовых вопросов.

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В частности, эта помощь предоставляется в следующих случаях:

смерть военнослужащего или его близких (жены, детей, родителей);

ранение, контузия или увечье, полученные во время защиты страны;

установление инвалидности вследствие ранения;

серьезные проблемы со здоровьем, лечение и реабилитация, подтверждены медицинскими документами (в частности онкологические заболевания, туберкулез, ВИЧ/СПИД, вирусный гепатит В, С);

длительное лечение (более 30 дней) из-за травм или заболевания, полученные во время службы, которое требует хирургического вмешательства, протезирования или трансплантации органов;

помощь семьям военных, попавших в плен или пропавших без вести (кроме тех, кто сдался добровольно).

В то же время компенсации для ветеранов с инвалидностью в 2024 году будут следующими:

I группа – 400 прожиточных минимумов (1 211 200 гривен);

II группа – 300 прожиточных минимумов (984 000 гривен);

III группа – 250 прожиточных минимумов (757 000 гривен).