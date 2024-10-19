Матеріальна допомога для військових

Згідно з рішенням міністра оборони від 16 січня 2024 року, військовослужбовцям надається матеріальна допомога в розмірі місячного грошового забезпечення для розвʼязання соціально-побутових питань.

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Зокрема, ця допомога надається у таких випадках:

смерть військовослужбовця або його близьких (дружини, дітей, батьків);

поранення, контузія або каліцтво, отримані під час захисту країни;

встановлення інвалідності внаслідок поранення;

серйозні проблеми зі здоров'ям, лікування та реабілітація, підтверджені медичними документами (зокрема онкологічні захворювання, туберкульоз, ВІЛ/СНІД, вірусний гепатит В, С);

тривале лікування (понад 30 днів) через травми або захворювання, отримані під час служби, яке потребує хірургічного втручання, протезування або трансплантації органів;

допомога сім'ям військових, які потрапили в полон або зникли безвісти (крім тих, хто здався добровільно).

Водночас компенсації для ветеранів з інвалідністю у 2024 році будуть наступними:

I група – 400 прожиткових мінімумів (1 211 200 гривень);

II група – 300 прожиткових мінімумів (984 000 гривень);

III група – 250 прожиткових мінімумів (757 000 гривень).