Матеріальна допомога для військових
Згідно з рішенням міністра оборони від 16 січня 2024 року, військовослужбовцям надається матеріальна допомога в розмірі місячного грошового забезпечення для розвʼязання соціально-побутових питань.
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Зокрема, ця допомога надається у таких випадках:
- смерть військовослужбовця або його близьких (дружини, дітей, батьків);
- поранення, контузія або каліцтво, отримані під час захисту країни;
- встановлення інвалідності внаслідок поранення;
- серйозні проблеми зі здоров'ям, лікування та реабілітація, підтверджені медичними документами (зокрема онкологічні захворювання, туберкульоз, ВІЛ/СНІД, вірусний гепатит В, С);
- тривале лікування (понад 30 днів) через травми або захворювання, отримані під час служби, яке потребує хірургічного втручання, протезування або трансплантації органів;
- допомога сім'ям військових, які потрапили в полон або зникли безвісти (крім тих, хто здався добровільно).
Водночас компенсації для ветеранів з інвалідністю у 2024 році будуть наступними:
- I група – 400 прожиткових мінімумів (1 211 200 гривень);
- II група – 300 прожиткових мінімумів (984 000 гривень);
- III група – 250 прожиткових мінімумів (757 000 гривень).