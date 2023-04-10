Українці можуть отримати 6 600 гривень: що для цього потрібно зробити

Французька гуманітарна організація ACTED виділить українцям фінансову допомогу. Відтак один українець може отримати 6 600 гривень. Однак претендувати на таку суму можуть не усі громадяни України.

Хто може отримати фінансову допомогу від ACTED

Внутрішньо переміщені особи матимуть змогу отримати грошову допомогу від організації ACTED. Однак на неї зможуть претендувати лише жителі 8 областей України.

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Це українці з Донецької, Луганської, Харківської, Сумської, Чернігівської, Миколаївської, Запорізької та Херсонської областей.

що розмір допомоги становитьВтім її буде виплачено одразу одним платежем за період у 3 місяці.

Крім того, пріоритетом для отримання коштів стане те, що:

один із батьків (батько чи мати) самостійно виховують дітей;

людям від 60 років та більше;

у родині є особи з інвалідністю за якими потрібно піклуватися;

сім'я є багатодітною, або в сім’ї є дітки до одного року;

є вагітні та жінки, що годують;

повністю або частково зруйноване житло через бойові дії.

Як подати документи

Насамперед для того, щоб отримати допомогу, потрібно подати заявку для реєстрації за номером телефону 0 800 33 69 36.

що ви можете телефонувати лише у робочий час –

З документів варто підготувати:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

свідоцтво про народження дітей;

реквізити банківської картки банку (IBAN, якщо бажаєте отримати грошову допомогу на картку);

акт або фото пошкоджень житла, у разі наявності пошкоджень.

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До слова, якщо ви за усіма критеріями підійдете, то кошти зможете отримувати або на банківську карту, або ж за допомогою переказу на відділення Ощадбанку та "Укрпошти".