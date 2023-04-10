Кто может получить финансовую помощь от ACTED

Внутри перемещенные лица смогут получить денежную помощь от организации ACTED. Однако на него смогут претендовать только жители 8 областей Украины.

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Это украинцы из Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Николаевской, Запорожской и Херсонской областей.

Кроме того, приоритетом для получения средств станет то, что:

  • один из родителей (отец или мать) самостоятельно воспитывают детей;
  • людям от 60 лет и старше;
  • в семье есть лица с инвалидностью, за которыми нужно заботиться;
  • семья многодетная, или в семье есть детки до одного года;
  • есть беременные и кормящие женщины;
  • полностью или частично разрушено жилье из-за боевых действий.

Как подать документы

В первую очередь для того, чтобы получить помощь, нужно подать заявку для регистрации по телефону 0 800 33 69 36.

Из документов следует подготовить:

  • паспорт гражданина Украины;
  • идентификационный код;
  • свидетельство о рождении детей;
  • реквизиты банковской карты банка (IBAN, если хотите получить денежную помощь на карту);
  • акт или фото повреждений жилья, при наличии повреждений.

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К слову, если вы по всем критериям подойдете, то средства сможете получать либо на банковскую карту, либо посредством перевода на отделения Ощадбанка и "Укрпочты".