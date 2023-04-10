Кто может получить финансовую помощь от ACTED

Внутри перемещенные лица смогут получить денежную помощь от организации ACTED. Однако на него смогут претендовать только жители 8 областей Украины.

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Это украинцы из Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Николаевской, Запорожской и Херсонской областей.

Напоминаем, что размер пособия составляет ежемесячно на каждого члена семьи по 2 220 гривен. Впрочем, она будет выплачена сразу одним платежом за период в 3 месяца.

Кроме того, приоритетом для получения средств станет то, что:

один из родителей (отец или мать) самостоятельно воспитывают детей;

людям от 60 лет и старше;

в семье есть лица с инвалидностью, за которыми нужно заботиться;

семья многодетная, или в семье есть детки до одного года;

есть беременные и кормящие женщины;

полностью или частично разрушено жилье из-за боевых действий.

Как подать документы

В первую очередь для того, чтобы получить помощь, нужно подать заявку для регистрации по телефону 0 800 33 69 36.

Обратите внимание, что вы можете звонить только в рабочее время – с 9 по 16 в рабочие дни.

Из документов следует подготовить:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

свидетельство о рождении детей;

реквизиты банковской карты банка (IBAN, если хотите получить денежную помощь на карту);

акт или фото повреждений жилья, при наличии повреждений.

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К слову, если вы по всем критериям подойдете, то средства сможете получать либо на банковскую карту, либо посредством перевода на отделения Ощадбанка и "Укрпочты".