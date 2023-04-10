Хто може отримати фінансову допомогу від ACTED

Внутрішньо переміщені особи матимуть змогу отримати грошову допомогу від організації ACTED. Однак на неї зможуть претендувати лише жителі 8 областей України.

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Це українці з Донецької, Луганської, Харківської, Сумської, Чернігівської, Миколаївської, Запорізької та Херсонської областей.

Нагадуємо, що розмір допомоги становить щомісяця на кожного члена сім'ї по 2 220 гривень. Втім її буде виплачено одразу одним платежем за період у 3 місяці.

Крім того, пріоритетом для отримання коштів стане те, що:

один із батьків (батько чи мати) самостійно виховують дітей;

людям від 60 років та більше;

у родині є особи з інвалідністю за якими потрібно піклуватися;

сім'я є багатодітною, або в сім’ї є дітки до одного року;

є вагітні та жінки, що годують;

повністю або частково зруйноване житло через бойові дії.

Як подати документи

Насамперед для того, щоб отримати допомогу, потрібно подати заявку для реєстрації за номером телефону 0 800 33 69 36.

Зверніть увагу, що ви можете телефонувати лише у робочий час – з 9 по 16 у робочі дні.

З документів варто підготувати:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

свідоцтво про народження дітей;

реквізити банківської картки банку (IBAN, якщо бажаєте отримати грошову допомогу на картку);

акт або фото пошкоджень житла, у разі наявності пошкоджень.

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До слова, якщо ви за усіма критеріями підійдете, то кошти зможете отримувати або на банківську карту, або ж за допомогою переказу на відділення Ощадбанку та "Укрпошти".