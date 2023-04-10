Хто може отримати фінансову допомогу від ACTED

Внутрішньо переміщені особи матимуть змогу отримати грошову допомогу від організації ACTED. Однак на неї зможуть претендувати лише жителі 8 областей України.

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Це українці з Донецької, Луганської, Харківської, Сумської, Чернігівської, Миколаївської, Запорізької та Херсонської областей.

Крім того, пріоритетом для отримання коштів стане те, що:

  • один із батьків (батько чи мати) самостійно виховують дітей;
  • людям від 60 років та більше;
  • у родині є особи з інвалідністю за якими потрібно піклуватися;
  • сім'я є багатодітною, або в сім’ї є дітки до одного року;
  • є вагітні та жінки, що годують;
  • повністю або частково зруйноване житло через бойові дії.

Як подати документи

Насамперед для того, щоб отримати допомогу, потрібно подати заявку для реєстрації за номером телефону 0 800 33 69 36.

З документів варто підготувати:

  • паспорт громадянина України;
  • ідентифікаційний код;
  • свідоцтво про народження дітей;
  • реквізити банківської картки банку (IBAN, якщо бажаєте отримати грошову допомогу на картку);
  • акт або фото пошкоджень житла, у разі наявності пошкоджень.

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До слова, якщо ви за усіма критеріями підійдете, то кошти зможете отримувати або на банківську карту, або ж за допомогою переказу на відділення Ощадбанку та "Укрпошти".