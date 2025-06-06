Чому ВПО можуть втратити допомогу від держави у червні 2025 року

Внутрішньо переміщені особи щомісяця отримують виплати від держави. Однак деякі з них можуть втратити допомогу у червні 2025 року, якщо не підтвердять свої дані.

Навіщо проводяться перевірки ВПО

Національна соціальна сервісна служба у червні 2025 року продовжує перевірки місць проживання внутрішньо переміщених осіб, які розпочалися ще у серпні 2023 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на проєкт "Ветеран".

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Перевірки проводяться для того, щоб підтвердити дані, які ВПО подали для одержання виплат від держави.

Однак органи соціального захисту не можуть самі вирішувати, кого з ВПО перевіряти – на це мають бути конкретні підстави:

надходження інформації з реєстрів про розбіжності у даних ВПО;

повідомлення про зміну місця проживання внутрішньо переміщеної особи;

результати верифікації, які вказують, що людина не відповідає вимогам для нарахування виплат;

скарга чи повідомлення від третіх осіб, зокрема сусідів чи співмешканців ВПО.

Важливо! Соціальні служби мають оперативно призначити дату перевірки місця проживання ВПО після отримання скарги чи інформації про невідповідність даних. Перевірка проводиться впродовж 10 робочих днів з дати призначення.

Як перевіряють місце проживання ВПО

Представники Національної сервісної служби повинні повідомити ВПО про майбутню перевірку не менш як за 2 дні до свого візиту і зафіксувати факт повідомлення.

У разі, коли ВПО знаходиться у відпустці, поїхав до родичів чи з іншої причини не може бути вдома під час призначеної перевірки, він має повідомити про це соцслужбу. Тоді перевірку можуть відкласти на два тижні.

Якщо ВПО немає вдома на час перевірки й вона не повідомила органи соцзахисту про це заздалегідь, представники служби мають скласти акт про її відсутність. Після цього у особи є 14 днів, щоб з’явитися особисто до соціальної служби й підтвердити свої дані.

ВПО, які ігнорують органи соціального захисту протягом 30 календарних днів з дати призначеної перевірки й не проходять ідентифікацію, втрачають державну допомогу з наступного місяця.

Важливо! Внутрішньо переміщені особи, які не змогли відвідати органи соціального захисту протягом місяця з поважної причини, наприклад, через хворобу чи службове відрядження, можуть поновити виплати від держави. Для цього необхідно підтвердити причину відсутності за допомогою відповідних документів.