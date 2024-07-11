Чому Угорщина досі блокує мільярди євро для України із заморожених російських активів
11 липня 2024, 17:45Читать новость на русском
Угорщина продовжує блокувати мільярди євро для України. Йдеться про використання заморожених російських активів.
Який план має Угорщина
Угорщина "очікує" деталей від ЄС щодо рішення G7 надати кредит Україні розміром в 50 мільярдів євро. Гроші виплачуватимуть коштом прибутків, отриманих від заморожених активів Росії.
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Після цього Будапешт зможе переглянути свою позицію щодо Європейського фонду миру. Про це заявив міністр Угорщини у справах ЄС Янош Бока, передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.
Ця угода певною мірою перешкоджає використанню Європейського фонду миру, принаймні коли йдеться про спрямування кредиту в Україну. Я думаю, що ми зможемо переглянути нашу позицію щодо Європейського фонду миру, коли матимемо повну ясність щодо того, що і як буде використовуватися в майбутньому.
За його словами, наразі угорський уряд не розглядає розблокування Європейського фонду миру. Перш за все, Будапешт хоче ознайомитися із деталями рішення "Великої сімки"Нагадаємо! Угорщина блокує виділення траншів з Європейського фонду миру вже понад рік. За цей час заблокована сума сягнула 6,5 мільярда євро. Ці кошти мали б йти на відшкодування державам-членам ЄС за надану військову допомогу Україні.