Українським біженцям в Польщі скоротять допомогу: де знайти безкоштовне житло

З 1 липня у Польщі скасували програму допомоги українським біженцям "40+". Тепер приватні власники не отримуватимуть компенсації за розміщення українців з тимчасовим захистом.

Скасування програми "40+"

Уряд зазначив, що останнім часом спостерігається стале зменшення кількості заявників на компенсацію за програмою "40+". Одночасно з цим, у центрах колективного розміщення зросла кількість вільних місць.

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У заяві Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі також повідомляється, що з моменту запуску програми з державного бюджету було виділено значні фінансові ресурси. Проте, нині пріоритет буде надаватися підтримці внутрішніх соціальних програм та інвестуванню в економічний розвиток країни.

Що буде натомість для українців

! Програма "40+" передбачала щоденну компенсацію у розмірі 40 злотих (близько 400 гривень) для покриття витрат на проживання та харчування осіб, які знайшли притулок у Польщі. До 1 липня 2024 року програма була діяла протягом 120 днів з моменту першого в'їзду біженців до країни.

Тепер біженцям рекомендується звертатися до воєводських управлінь, які забезпечуватимуть їх розміщення у колективних центрах за державні кошти.

! Також можливість безкоштовного житла в Польщі можна знайти через оголошення на офіційних урядових ресурсах. Польський уряд створив кілька порталів, призначених для допомоги українцям, де доступна інформація про житлові варіанти. Один з таких – Pomagam Ukrainie

Проживання у цих центрах буде безкоштовним протягом перших 120 днів. Для вразливих категорій осіб цей період може бути продовжений, в той час, як інші біженці сплачуватимуть до 60 злотих на день (приблизно 600 гривень). З виплат для неповнолітніх (800 злотих на місяць) буде відраховуватися 15 злотих на день.