Отмена программы "40+"

Правительство отметило, что в последнее время наблюдается устойчивое уменьшение количества заявителей на компенсацию по программе "40+". Одновременно с этим, в центрах коллективного размещения возросло количество свободных мест.

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В заявлении Министерства внутренних дел и администрации Польши также сообщается, что с момента запуска программы из государственного бюджета были выделены значительные финансовые ресурсы. Однако, сейчас приоритет будет предоставляться поддержке внутренних социальных программ и инвестированию в экономическое развитие страны.

Заметьте! Программа "40+" предусматривала ежедневную компенсацию в размере 40 злотых (около 400 гривен) для покрытия расходов на проживание и питание лиц, которые нашли убежище в Польше. До 1 июля 2024 года программа действовала в течение 120 дней с момента первого въезда беженцев в страну.

Что будет взамен для украинцев

Теперь беженцам рекомендуется обращаться в воеводские управления, которые будут обеспечивать их размещение в коллективных центрах за государственные средства.

Заметьте! Также возможность бесплатного жилья в Польше можно найти через объявления на официальных правительственных ресурсах. Польское правительство создало несколько порталов, предназначенных для помощи украинцам, где доступна информация о жилищных вариантах. Один из таких – Pomagam Ukrainie.

Проживание в этих центрах будет бесплатным в течение первых 120 дней. Для уязвимых категорий лиц этот период может быть продлен, в то время, как другие беженцы будут платить до 60 злотых в день (примерно 600 гривен). Из выплат для несовершеннолетних (800 злотых в месяц) будет отчисляться 15 злотых в день.