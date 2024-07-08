Отмена программы "40+"
Правительство отметило, что в последнее время наблюдается устойчивое уменьшение количества заявителей на компенсацию по программе "40+". Одновременно с этим, в центрах коллективного размещения возросло количество свободных мест.
Читайте также: Пенсии могут "срезать "на 20%: кому сократят выплаты
В заявлении Министерства внутренних дел и администрации Польши также сообщается, что с момента запуска программы из государственного бюджета были выделены значительные финансовые ресурсы. Однако, сейчас приоритет будет предоставляться поддержке внутренних социальных программ и инвестированию в экономическое развитие страны.
Что будет взамен для украинцев
Теперь беженцам рекомендуется обращаться в воеводские управления, которые будут обеспечивать их размещение в коллективных центрах за государственные средства.
Проживание в этих центрах будет бесплатным в течение первых 120 дней. Для уязвимых категорий лиц этот период может быть продлен, в то время, как другие беженцы будут платить до 60 злотых в день (примерно 600 гривен). Из выплат для несовершеннолетних (800 злотых в месяц) будет отчисляться 15 злотых в день.