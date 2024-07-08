Скасування програми "40+"
Уряд зазначив, що останнім часом спостерігається стале зменшення кількості заявників на компенсацію за програмою "40+". Одночасно з цим, у центрах колективного розміщення зросла кількість вільних місць.
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У заяві Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі також повідомляється, що з моменту запуску програми з державного бюджету було виділено значні фінансові ресурси. Проте, нині пріоритет буде надаватися підтримці внутрішніх соціальних програм та інвестуванню в економічний розвиток країни.
Що буде натомість для українців
Тепер біженцям рекомендується звертатися до воєводських управлінь, які забезпечуватимуть їх розміщення у колективних центрах за державні кошти.
Проживання у цих центрах буде безкоштовним протягом перших 120 днів. Для вразливих категорій осіб цей період може бути продовжений, в той час, як інші біженці сплачуватимуть до 60 злотих на день (приблизно 600 гривень). З виплат для неповнолітніх (800 злотих на місяць) буде відраховуватися 15 злотих на день.