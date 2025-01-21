Придністров'я хоче перейти на європейський газ: чи вдасться республіці це зробити зараз

Придністров'я відчуває дефіцит опалення та гарячої води. Невизнаній республіці не вистачає газу для забезпечення своїх потреб. Така ситуація виникла після того, як Україна припинила транзит російського палива.

Як Придністров'я планує поновити постачання газу

Зараз уряди ПМР, Молдови та Росії обговорюють питання забезпечення невизнаної республіки газом з Європи, повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.

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Поки що результату переговорів немає. Зокрема, уряд Росії та Придністров'я нещодавно розглядали таку модель постачання газу:

Росія з січня по квітень 2025 року купує газ на європейському спотовому ринку;

покупка відбувається через молдовську компанію "Natural Gaz DC".

Проте, прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан відкинув цю ідею. Він зазначив, що єдина компанія, яка має право постачати газ у Придністров'я – це "Молдовагаз".

Президент ПМР Вадим Красносельський своєю чергою, заявив, що молдовська компанія, імовірно, надасть дозвіл "Газпрому" на постачання європейського палива. Голова Придністров'я також пообіцяв своєчасну оплату від республіки.

Як Молдова відреагувала на пропозицію ПМР

Президентка Молдови Майя Санду 20 січня зробила заяву, де уточнила, що пропозиція Красносельського ніяк не стосується купівлі газу через "Молдовагаз". За словами урядовиці, президент ПМР пропонує таку схему:

"хтось інший" здійснює закупівлю газу для Придністров'я;

ця ж організація має здійснювати доставку палива до Молдови,

а уже потім "Молдовагаз" доставляє газ у Придністров'я.

Санду також заявила, що молдовська влада наразі визначає, які компанії будуть залучені до цього процесу, оскільки "Молдовагаз" може працювати лише з тими компаніями, які не порушують молдовське законодавство або міжнародні санкції,

– повідомляє Інститут вивчення війни.

Нагадаємо! На початку січня компанія "Молдовагаз" запропонувала ПМР допомогу в отриманні газу з Європи. Влада Придністров'я відмовилась від цієї пропозиції.