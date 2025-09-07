Деякі українці можуть отримати пільги на закупівлю пічного палива у 2025 році. Грошова підтримка передбачається для людей, як живуть протягом опалювального сезону у регіонах, де ведуться чи велися бойові дії.

Хто може отримати допомогу на паливо?

Порядок виплати допомоги регулюється постановою уряду від 13 серпня 2025 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

За рішенням Кабміну, допомогу виплачуватимуть українцям, які живуть у приміщеннях з пічним опаленням у таких регіонах:

Сумська область;

Харківська область;

Луганська область;

Донецька область;

Миколаївська область;

Херсонська область;

Запорізька область;

Дніпропетровська область.

Перелік територіальних громад, населених пунктів, жителі яких можуть отримати грошову допомогу на опалення, визначається відповідними обласними держадміністраціями,

– зазначили в ПФУ.

Як надають допомогу на паливо?

Виконавчі комітети сільських, селищних, міських та районних рад сформували перелік осіб, які подали заявки на грошову допомогу до 24 серпня, та передали його до обласних державних адміністрацій.

Обладміністрації мають надіслати список отримувачів до Пенсійного фонду, де визначать вразливі категорії населення та пріоритетно виплатять їм допомогу на придбання твердого пічного палива за підтримки міжнародних організацій.

До вразливих категорій відносять:

осіб, що отримують субсидії або пільги на тверде паливо;

одиноких непрацездатних пенсіонерів;

одиноких матерів та батьків;

українців, які одержують допомогу при народженні дитини;

багатодітні сім'ї;

осіб з інвалідністю;

сім'ї, що мають дітей з інвалідністю;

прийомні сім'ї;

будинки сімейного типу;

сім'ї з переміщених осіб.

ПФУ складає узагальнений перелік отримувачів допомоги та відправляє назад до обласних адміністрацій, а ті вже надсилають список міжнародним організаціям.

Міжнародні організації проаналізують дані та впродовж вересня – жовтня 2025 року мають виплатити грошову підтримку тим, хто має на неї право.

Допомога на придбання твердого пічного побутового палива виплачується за кошти Управління Верховного комісара ООН у справах біженців та інших гуманітарних організацій у період воєнного стану,

– додали в Пенсійному фонді.

Важливо! Грошову допомогу на пічне паливо надають один раз на опалювальний сезон. Кошти не отримають ті, хто вже одержав допомогу від міжнародних організацій на закупівлю пічного палива до опалювального сезону.

