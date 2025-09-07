Некоторые украинцы могут получить льготы на закупку печного топлива в 2025 году. Денежная поддержка предусматривается для людей, которые живут в течение отопительного сезона в регионах, где ведутся или велись боевые действия.

Кто может получить помощь на топливо?

Порядок выплаты помощи регулируется постановлением правительства от 13 августа 2025 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

По решению Кабмина, помощь будут выплачивать украинцам, которые живут в помещениях с печным отоплением в таких регионах:

Сумская область;

Харьковская область;

Луганская область;

Донецкая область;

Николаевская область;

Херсонская область;

Запорожская область;

Днепропетровская область.

Перечень территориальных общин, населенных пунктов, жители которых могут получить денежную помощь на отопление, определяется соответствующими областными госадминистрациями,

– отметили в ПФУ.

Как оказывают помощь на топливо?

Исполнительные комитеты сельских, поселковых, городских и районных советов сформировали перечень лиц, которые подали заявки на денежную помощь до 24 августа, и передали его в областные государственные администрации.

Обладминистрации должны направить список получателей в Пенсионный фонд, где определят уязвимые категории населения и приоритетно выплатят им помощь на приобретение твердого печного топлива при поддержке международных организаций.

К уязвимым категориям относят:

лиц, получающих субсидии или льготы на твердое топливо;

одиноких нетрудоспособных пенсионеров;

одиноких матерей и отцов;

украинцев, которые получают помощь при рождении ребенка;

многодетные семьи;

лиц с инвалидностью;

семьи, имеющие детей с инвалидностью;

приемные семьи;

дома семейного типа;

семьи из перемещенных лиц.

ПФУ составляет обобщенный перечень получателей помощи и отправляет обратно в областные администрации, а те уже присылают список международным организациям.

Международные организации проанализируют данные и в течение сентября – октября 2025 года должны выплатить денежную поддержку тем, кто имеет на нее право.

Помощь на приобретение твердого печного бытового топлива выплачивается за счет Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и других гуманитарных организаций в период военного положения,

– добавили в Пенсионном фонде.

Важно! Денежную помощь на печное топливо предоставляют один раз на отопительный сезон. Средства не получат те, кто уже получил помощь от международных организаций на закупку печного топлива к отопительному сезону.

Льготы за коммуналку: что известно?