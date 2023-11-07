Переплата за доставку газу: як повернути кошти

Після початку повномасштабного вторгнення Росії, деякі українські комунальні підприємства збанкрутували. Компанія "Нафтогаз" взяла на себе їхні обов'язки.

Як повернути переплату за транспортування газу

Значна кількість українців сплачує тариф за доставку газу наперед. Однак, зараз вони мають повторно оплатити ту ж послугу, через зміну постачальника.

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За зміни регулятора, переплати минулому постачальнику не враховуються і не переносяться на новий споживчий рахунок. Аби не втратити гроші, громадяни можуть подати спеціальну заяву до компанії, яка обслуговувала їхню адресу раніше.

Компанія "Нафтогаз" виступила постачальником останньої надії. Відтепер цей регулятор не тільки надає газ, але й транспортує його, відповідно, тариф складається з двох послуг.

У "Нафтогазі" пояснили, як саме українці можуть отримати свої гроші назад. Для цього необхідно написати заяву і додати копії таких документів:

посвідчення особи;

квитанції про проведення платежу;

ідентифікаційного коду ІПН;

довідки з банку (з обов'язковим вказанням IBAN).

На кожній копії має бути вказано ПІБ, підпис, дата подачі заяви і напис: "Згідно з оригіналом". Після розгляду звернення вам буде повернено кошти на вказаний рахунок.