Ще до 60 років: які категорії осіб мають право на дострокову пенсію

Мінімальний вік виходу на пенсії в Україні – 60 років. Однак є люди, які можуть припинити трудову діяльність дещо раніше. Такий перелік осіб визначено статтею 115 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Хто має право на дострокову пенсію в Україні

Про достроковий вихід на пенсію розповіли у Пенсійному фонді України.

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Перша категорія людей, які можуть вийти на пенсію раніше, це ті, які мають особливий статус:

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

члени сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України.

Проте за умови після досягнення чоловіками віку 55 років, жінками – 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків та не менше 20 років у жінок.

Також до цієї категорії належать багатодітні матері (які народили п’ять та більше дітей), матері осіб з інвалідністю з дитинства або тяжко хворих дітей, яким не встановлено інвалідність, за умови, що вони:

виховали дітей до шестирічного віку; досягли віку 50 років; мають не менше 15 років страхового стажу.

Важливо! За вибором матері або в разі її відсутності, якщо виховання таких дітей здійснювалося батьком, йому призначається дострокова пенсія за віком після досягнення віку 55 років та за наявності страхового стажу не менше 20 років.

Друга категорія – це звільненні за 1,5 року до досягнення пенсійного віку, зокрема:

у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці, з ліквідацією, реорганізацією, банкрутством, перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скороченням чисельності чи штату працівників за умови реєстрації таких осіб у державній службі зайнятості протягом 30 днів після звільнення та відсутності протягом 7 календарних днів підходящої для них роботи;

у зв’язку з виявленням невідповідності займаній посаді за станом здоров’я.

Право на таку пенсію виникає за умови, що особа на момент звільнення набула страхового стажу, який потрібен для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі. Це 35 років для чоловіків та 30 років для жінок.

Третя категорія – українці з певними захворюваннями. До цієї категорії належать особи, які хворі на гіпофізарний нанізм – після досягнення чоловіками 45 років, жінками 40 років, а ще за наявності страхового стажу не менше 20 років у чоловіків та не менше 15 років у жінок.

А ще особи з інвалідністю внаслідок порушення зору I групи та інвалідністю з дитинства I групи – після досягнення чоловіками 50 років, а жінками 40 років та за наявності страхового стажу не менше 15 років у чоловіків і не менше 10 років у жінок.

Що ще відомо про пенсію в Україні

Українці повинні мати певний страховий стаж для виходу на пенсію. Зокрема, мінімальна вимога для виходу на пенсію у 65 років становить 15 років. Для виходу на пенсію раніше потрібен більший стаж.

Кількість страхового стажу можна перевірити. Це можна зробити через Дію, застосунок ПФУ або через вебпортал Пенсійного фонду.