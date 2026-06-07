Яка головна умова для виходу на пенсію чоловіка?

Досягнення пенсійного віку не означає автоматичного призначення пенсії. Однією з головних умов для отримання виплат залишається наявність необхідного страхового стажу, без якого оформити пенсію не вдасться, нагадує Пенсійний фонд.

Цікаво Українців попередили: чи будуть штрафи за трудову книжку після 10 червня

Саме через недостатню кількість років офіційної роботи частина українців змушена відкладати вихід на заслужений відпочинок, навіть після досягнення 60-річного віку.

Який стаж необхідний для виходу на пенсію?

Право на пенсію за віком визначається залежно від страхового стажу, накопиченого на момент досягнення 60, 63 або 65 років. У 2026 році для виходу на пенсію у 60 років чоловікам необхідно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. Якщо цієї умови не виконано, право на пенсійні виплати виникає пізніше.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Зокрема, оформити пенсію у 63 роки можуть громадяни, які мають достатній страховий стаж, передбачений законодавством для цього віку, тоді як мінімальна вимога для виходу на пенсію у 65 років становить 15 років.

Що буде, якщо стажу не вистачає?

Якщо на момент досягнення 60 років людині бракує кількох місяців страхового стажу, вона може продовжити офіційно працювати та набути необхідний період.

Після досягнення встановленої законом норми громадянин має право звернутися до Пенсійного фонду із заявою про призначення пенсії. У такому разі виплати нарахують із дня звернення, а не з дня народження.

Як підтверджується страховий стаж?

Періоди роботи після 1 січня 2004 року враховуються за даними Реєстру застрахованих осіб, до якого надходить інформація про сплату єдиного соціального внеску.

Стаж, набутий до цієї дати, підтверджується трудовою книжкою або іншими документами. Саме тому Пенсійний фонд рекомендує своєчасно оцифровувати паперові документи, щоб уникнути проблем із підтвердженням трудової діяльності.

Від чого ще залежить пенсія?

Крім страхового стажу, під час розрахунку пенсії враховується заробітна плата, з якої сплачувалися страхові внески. Саме ці два показники формують індивідуальний розмір майбутньої виплати.

Якщо всі необхідні відомості вже містяться в електронному реєстрі, Пенсійний фонд може призначити пенсію автоматично. В інших випадках громадянину потрібно самостійно подати заяву та пакет документів до сервісного центру ПФУ або через вебпортал електронних послуг.

Хто може оформити пенсію раніше?