Какое главное условие для выхода на пенсию мужчины?

Достижение пенсионного возраста не означает автоматического назначения пенсии. Одним из главных условий для получения выплат остается наличие необходимого страхового стажа, без которого оформить пенсию не удастся, напоминает Пенсионный фонд.

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Именно из-за недостаточного количества лет официальной работы часть украинцев вынуждена откладывать выход на заслуженный отдых, даже после достижения 60-летнего возраста.

Какой стаж необходим для выхода на пенсию?

Право на пенсию по возрасту определяется в зависимости от страхового стажа, накопленного на момент достижения 60, 63 или 65 лет. В 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет мужчинам необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа. Если это условие не выполнено, право на пенсионные выплаты возникает позже.

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В частности, оформить пенсию в 63 года могут граждане, которые имеют достаточный страховой стаж, предусмотренный законодательством для этого возраста, тогда как минимальное требование для выхода на пенсию в 65 лет составляет 15 лет.

Что будет, если стажа не хватает?

Если на момент достижения 60 лет человеку не хватает нескольких месяцев страхового стажа, он может продолжить официально работать и приобрести необходимый период.

После достижения установленной законом нормы гражданин имеет право обратиться в Пенсионный фонд с заявлением о назначении пенсии. В таком случае выплаты начислят со дня обращения, а не со дня рождения.

Как подтверждается страховой стаж?

Периоды работы после 1 января 2004 года учитываются по данным Реестра застрахованных лиц, в который поступает информация об уплате единого социального взноса.

Стаж, приобретенный до этой даты, подтверждается трудовой книжкой или другими документами. Именно поэтому Пенсионный фонд рекомендует своевременно оцифровывать бумажные документы, чтобы избежать проблем с подтверждением трудовой деятельности.

От чего еще зависит пенсия?

Кроме страхового стажа, при расчете пенсии учитывается заработная плата, с которой уплачивались страховые взносы. Именно эти два показателя формируют индивидуальный размер будущей выплаты.

Если все необходимые сведения уже содержатся в электронном реестре, Пенсионный фонд может назначить пенсию автоматически. В других случаях гражданину нужно самостоятельно подать заявление и пакет документов в сервисный центр ПФУ или через веб-портал электронных услуг.

Кто может оформить пенсию раньше?