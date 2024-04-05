Хто з українців має право достроково вийти на пенсію

Деякі категорії українців можуть вийти на пенсію значно раніше від встановленого законом пенсійного віку. Втім, для цього треба здійснити кілька важливих кроків.

Хто має право на дострокову пенсію

У 2024 році для виходу на пенсію у віці 60 та 63 років встановлені нові вимоги до стажу – 31 і 21 рік відповідно. Втім, існують категорії громадян, які мають право на достроковий вихід на пенсію.

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Можливість вийти на пенсію раніше мають:

Особи з першою групою інвалідності по зору, які можуть претендувати на пенсію за 10 (чоловіки) або 15 (жінки) років до досягнення пенсійного віку.

Жінки, які народили й виховали до 8 років п'ятеро і більше дітей, а також матері дітей-інвалідів.

Учасники бойових дій, співробітники правоохоронних органів, які отримали інвалідність через поранення.

Вдови чи вдівці загиблих учасників бойових дій та співробітників правоохоронних органів, які не уклали повторний шлюб.

Ліквідатори аварії на ЧАЕС та особи, що виконували міжнародний обов'язок.

Особи передпенсійного віку, з якими було припинено трудові відносини з огляду на стан здоров'я.

Жителі районів Крайньої Півночі та аналогічних територій.

Люди з рідкісними медичними станами, включно з гіпофізарним нанізмом, диспропорційною карликовістю та іншими.

Як оформити достроковий вихід на пенсію

Для подання заяви на дострокову пенсію до Пенсійного фонду України необхідно надати наступні документи:

Заяву на призначення пенсії.

Посвідчення особи (паспорт) – оригінал та копія.

Трудову книжку або інші документи, які можуть підтвердити стаж роботи.

Довідку про присвоєння ідентифікаційного номера (ІПН).

Довідку про заробітну плату за останні 60 місяців до 1 липня 2000 року та за весь період після 1 липня 2000 року.

Можливо, знадобляться додаткові документи: