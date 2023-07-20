Всього за 5 хвилин: як оформити довідку про інвалідність, якщо особа за кордоном

Особи, які знаходяться за кордоном через війну і мають необхідність оформити довідку по інвалідності можуть зробити це дуже просто. Для цього потрібно увімкнути комп'ютер.

Як оформити довідку про інвалідність за кордоном

Щоб оформити таку довідку під час воєнного стану потрібно виконати декілька кроків:

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Надіслати документи українською мовою сімейному лікарю в Україні, з яким укладена декларація (наприклад електронною поштою).

Лікар передасть отримані документи на розгляд лікарсько-консультативній комісії (ЛКК).

ЛКК перевірить надіслану інформацію та ухвалить рішення про подальші дії.

Якщо ЛКК вирішить, що необхідно провести медико-соціальну експертну комісію (МСЕК), документи будуть передані до МСЕК для проведення заочної експертизи та встановлення інвалідності.

Якщо ви не можете прибути на особистий огляд, через відсутність можливості перебувати в Україні, МСЕК може ухвалити рішення про встановлення інвалідності на підставі направлення ЛКК закладу охорони здоров’я.

Під час воєнного стану дія довідки про інвалідність автоматично продовжується на весь період дії воєнного стану в Україні, а також протягом 6 місяців після його припинення або скасування.

Як оформити інвалідність дитині за кордоном

Процедура оформлення інвалідності для дитини майже така ж сама, як і для дорослого, але є особливості:

Після проходження медичного обстеження за кордоном необхідно перекласти документи українською мовою та надіслати їх лікарю в Україні.

Лікар оформить форму 088/о "Направлення на МСЕК".

ЛКК направить документи на МСЕК для проведення заочної експертизи та встановлення інвалідності.

Коли призначається пенсія по інвалідності

Виплати призначаються з дня встановлення інвалідності, але за умови, що особа подала заяву на призначення пенсії не пізніше, ніж через три місяці. Якщо зробити це пізніше, то виплати назначать з дня звернення.

Особи з інвалідністю, що настала внаслідок каліцтва або захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, не можуть отримувати менше чітко визначеної суми. Для І групи вона складає 6 840 гривень.

Мінімальна сума таких пенсій: