Як оформити довідку про інвалідність за кордоном

Щоб оформити таку довідку під час воєнного стану потрібно виконати декілька кроків:

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Надіслати документи українською мовою сімейному лікарю в Україні, з яким укладена декларація (наприклад електронною поштою).

Лікар передасть отримані документи на розгляд лікарсько-консультативній комісії (ЛКК).

ЛКК перевірить надіслану інформацію та ухвалить рішення про подальші дії.

Якщо ЛКК вирішить, що необхідно провести медико-соціальну експертну комісію (МСЕК), документи будуть передані до МСЕК для проведення заочної експертизи та встановлення інвалідності.

Зверніть увагу! Якщо ви не можете прибути на особистий огляд, через відсутність можливості перебувати в Україні, МСЕК може ухвалити рішення про встановлення інвалідності на підставі направлення ЛКК закладу охорони здоров’я.

Під час воєнного стану дія довідки про інвалідність автоматично продовжується на весь період дії воєнного стану в Україні, а також протягом 6 місяців після його припинення або скасування.

Як оформити інвалідність дитині за кордоном

Процедура оформлення інвалідності для дитини майже така ж сама, як і для дорослого, але є особливості:

Після проходження медичного обстеження за кордоном необхідно перекласти документи українською мовою та надіслати їх лікарю в Україні.

Лікар оформить форму 088/о "Направлення на МСЕК".

ЛКК направить документи на МСЕК для проведення заочної експертизи та встановлення інвалідності.

Коли призначається пенсія по інвалідності

Виплати призначаються з дня встановлення інвалідності, але за умови, що особа подала заяву на призначення пенсії не пізніше, ніж через три місяці. Якщо зробити це пізніше, то виплати назначать з дня звернення.

Зверніть увагу! Особи з інвалідністю, що настала внаслідок каліцтва або захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, не можуть отримувати менше чітко визначеної суми. Для І групи вона складає 6 840 гривень.

Мінімальна сума таких пенсій: