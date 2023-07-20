Як оформити довідку про інвалідність за кордоном
Щоб оформити таку довідку під час воєнного стану потрібно виконати декілька кроків:
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- Надіслати документи українською мовою сімейному лікарю в Україні, з яким укладена декларація (наприклад електронною поштою).
- Лікар передасть отримані документи на розгляд лікарсько-консультативній комісії (ЛКК).
- ЛКК перевірить надіслану інформацію та ухвалить рішення про подальші дії.
- Якщо ЛКК вирішить, що необхідно провести медико-соціальну експертну комісію (МСЕК), документи будуть передані до МСЕК для проведення заочної експертизи та встановлення інвалідності.
Під час воєнного стану дія довідки про інвалідність автоматично продовжується на весь період дії воєнного стану в Україні, а також протягом 6 місяців після його припинення або скасування.
Як оформити інвалідність дитині за кордоном
Процедура оформлення інвалідності для дитини майже така ж сама, як і для дорослого, але є особливості:
- Після проходження медичного обстеження за кордоном необхідно перекласти документи українською мовою та надіслати їх лікарю в Україні.
- Лікар оформить форму 088/о "Направлення на МСЕК".
- ЛКК направить документи на МСЕК для проведення заочної експертизи та встановлення інвалідності.
Коли призначається пенсія по інвалідності
Виплати призначаються з дня встановлення інвалідності, але за умови, що особа подала заяву на призначення пенсії не пізніше, ніж через три місяці. Якщо зробити це пізніше, то виплати назначать з дня звернення.
Мінімальна сума таких пенсій:
- Для осіб з інвалідністю І групи – 2 300 гривень.
- Для осіб, які не працюють, з інвалідністю II та III груп – 2 100 гривень.
- Для осіб, які працюють, з інвалідністю II та III груп – 2 093 гривні.