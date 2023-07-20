Как оформить справку об инвалидности за границей
Чтобы оформить такую справку во время военного положения, нужно выполнить несколько шагов:
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- Отправить документы на украинский язык семейному врачу в Украине, с которым заключена декларация (например, по электронной почте).
- Врач передаст полученные документы на рассмотрение врачебно-консультативной комиссии (ЛКК).
- ЛКК проверит присланную информацию и примет решение о дальнейших действиях.
- Если ЛКК решит необходимость проведения медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), документы будут переданы в МСЭК для проведения заочной экспертизы и установления инвалидности.
Во время военного положения действие справки об инвалидности автоматически продолжается на весь период действия военного положения в Украине, а также в течение 6 месяцев после его прекращения или отмены.
Как оформить инвалидность ребенку за границей
Процедура оформления инвалидности для ребенка почти такая же, как и для взрослого, но есть особенности:
- После прохождения медицинского обследования за границей необходимо перевести документы на украинский язык и отправить врачу в Украину.
- Врач оформит форму 088/о "Направление на МСЭК".
- ЛКК направит документы на МСЭК для проведения заочной экспертизы и установления инвалидности.
Когда назначается пенсия по инвалидности
Выплаты назначаются со дня установление инвалидности, но при условии, что лицо подала заявление на назначение пенсии не позднее чем через три месяца. Если это сделать позже, то выплаты назначат со дня обращения.
Минимальная сумма таких пенсий:
- Для лиц с инвалидностью I группы – 2300 гривен.
- Для неработающих с инвалидностью II и III групп – 2 100 гривен.
- Для работающих с инвалидностью II и III групп – 2 093 гривны.