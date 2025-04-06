6 квітня, 12:20
Як пенсіонерам отримати довідку про доходи у квітні 2025 року
Основні тези
- Пенсіонери можуть отримати довідку про доходи через вебпортал електронних послуг ПФУ, що є аналогом паперового документа.
- Для цього потрібно авторизуватися на порталі за допомогою КЕП, BankID або Дія.Підпис, обрати опцію "Запит на отримання електронних документів" та заповнити необхідні поля.
Існують випадки, коли пенсіонеру може знадобитися довідка про доходи. Вона потрібно для оформлення субсидії або, наприклад, виїзду за кордон.
Як отримати довідку про доходи у ПФУ
Для отримання довідки слід звернутися до Пенсійного фонду, пише 24 Канал з посиланням на Facebook-сторінку установи.
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Однак не обов'язково саме відвідувати сервісний центр ПФУ. Отримати документ пенсіонери можуть на вебпорталі електронних послуг, адже така довідка є аналогом паперового документа.
Алгоритм дій для отримання довідки такий:
- На вебпорталі Фонду у правому верхньому кутку екрана натиснути кнопку "Вхід";
- Пройти авторизацію за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), BankID або через Дія.Підпис.
- В особистому кабінеті на панелі зліва в розділі "Комунікації з ПФУ" вибрати опцію "Запит на отримання електронних документів";
- У вікні, що відкривається, – обрати "Довідка про доходи пенсіонера".
- Заповнити обов’язкові поля форми, які позначені зірочкою,
- Зазначити період, за який потрібно сформувати довідку.
Важливо! Обов'язково слід надати дозвіл на передачу та обробку персональних даних і натиснути кнопку "Відправити до ПФУ".