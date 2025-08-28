Нафтопровід "Дружба" відновили і запустили. Тобто, нафта знову почала надходити в Угорщину та Словаччину цим шляхом.

Що відомо про ремонт "Дружби"?

На 28 серпня запуск "Дружби" планувався у тестовому режимі, пише 24 Канал з посиланням на Петера Сіярто.

Петер Сіярто Глава міністерства закордонних справ Угорщини Ми обговорили ситуацію телефоном із заступником міністра енергетики Росії Павлом Сорокіним, який показав, що завдяки наполегливій праці нам вдалося знайти технологічне рішення, яке дозволить відновити транспортування сирої нафти до Угорщини з завтрашнього дня, спочатку в тестовому режимі та меншими обсягами.

Сіярто зауважив, що він вважає українські атаки по "Дружбі" загрозою енергетичній безпеці. Глава МЗС Угорщини також висловив незадоволення позицією Єврокомісії у цьому питанні.

Я все ще вважаю скандальним те, що деякі вітчизняні політичні та медійні діячі виправдовують українців, які підірвали трубопровід, тоді як Європейська Комісія лише надсилає повідомлення про те, що "ризику для безпеки поставок немає",

– каже Сіярто.

Зверніть увагу! Глава угорського МЗС сказав, що останні українські атаки були значними і призвели до ремонту нафтопроводу, який має тривати щонайменше декілька днів. Водночас Сіярто наголосив на достатній кількості внутрішніх комерційних резервів і відсутності необхідності використання стратегічних.

Що відбувалося з нафтопроводом "Дружба"?

Українські атаки на "Дружбу" відбувалися протягом серпня декілька разів. Зокрема, ніч на 22 серпня українські сили пошкодили частину нафтопроводу. Внаслідок цієї атаки уражена нафтоперекачувальна станція в Унечі (Брянська область). Після цього, постачання нафти в Угорщину було зупинено.

Під час промови до Дня Незалежності Володимир Зеленський наголосив, що існування "Дружби" першочергово залежить від позиції Угорщини. Сіярто відреагував на цю заяву. Глава МЗС почав погрожувати Україні припинити постачання енергоносіїв, якщо удари по "Дружбі" триватимуть.

