27 травня, 18:07
Без світла зосталися тисячі: росіяни пошкодили одразу три об'єкти ДТЕК в одній з областей

Анастасія Безейко
У вівторок, 26 травня, російські військові продовжили обстрілювати інфраструктуру України. Ворожі удари пошкодили одразу три енергетичні об'єкти ДТЕК на Дніпропетровщині.

Що відомо про наслідки атаки

Через це без світла зосталися 63 населені пункти у прифронтових районах області. Детальніше про ситуацію розповіли в компанії.

На щастя, співробітники ДТЕК не постраждали. Щойно це дозволила безпекова ситуація, енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи.

До слова, загалом за останні два дні світло повернули понад 33 тисячам родин Дніпропетровської області.

Енергетики продовжують працювати, щоб якнайшвидше заживити всі домівки. Битва за світло триває!
– наголосили в компанії.

Що відомо про інші атаки на ДТЕК

  • Нагадаємо, уночі 20 травня противник атакував енергооб'єкт на Одещині – тоді без електроенергії залишилися десятки тисяч родин. Ще раніше, увечері 14 травня, компанія також повідомляла про пошкодження інфраструктури в області внаслідок російського удару.

  • Окрім того, у травні на Дніпропетровщині ціллю FPV-дрона окупантів стали енергетики, які їхали на відновлювальні роботи до одного з прифронтових міст. Працівники ДТЕК встигли залишити автомобіль і не постраждали.

Цікаво! У пресслужбі Укренерго в коментарі 24 Каналу зазначили, що Україна може пройти літо без відключень світла в разі відсутності масованих атак, стабільної роботи енергосистеми та помірної погоди. Також важливим фактором називають можливість імпортувати електроенергію на прийнятних економічних умовах. Щоправда, компанія готується до різних сценаріїв розвитку подій.

