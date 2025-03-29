Ви будете здивовані: дехто з українців може отримувати дві пенсії одночасно

В Україні деякі пенсіонери можуть отримувати дві пенсії одночасно. Однак іноді другу пенсію можуть замінити на грошову надбавку.

Хто може отримувати дві пенсії одразу

Інші літні люди мають право лише на одну грошову виплату, пише 24 Канал з посиланням Департамент соціального захисту населення.

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Так дві пенсії надають, якщо людина:

має інвалідність або доглядає за особою з інвалідністю;

має інвалідність та втратив або втратила годувальника.

Річ у тім, що наразі державна соцдопомога призначається особам з інвалідністю з дитинства І, II, III групи або дітям з інвалідністю. Її розмір такий:

особи з інвалідністю з дитинства І групи – 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

особи з інвалідністю з дитинства II групи – 80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

особи з інвалідністю з дитинства III групи – 60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

на дітей з інвалідністю віком до 18 років — 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Водночас люди з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю віком до 18 років мають право на одночасне одержання пенсії у разі втрати годувальника та державної соціальної допомоги. Тобто якщо людина, яка їх забезпечувала, померла або загинула.

Важливо! Для отримання виплат після втрати годувальника потрібен висновок МСЕК про непрацездатність.

