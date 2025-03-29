Кто может получать две пенсии сразу

Другие пожилые люди имеют право только на одну денежную выплату, пишет 24 Канал со ссылкой на Департамент социальной защиты населения.

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Так две пенсии предоставляют, если человек:

имеет инвалидность или ухаживает за лицом с инвалидностью;

имеет инвалидность и потерял или потерял кормильца.

Дело в том, что сейчас государственная соцпомощь назначается лицам с инвалидностью с детства I, II, III группы или детям с инвалидностью. Ее размер таков:

лица с инвалидностью с детства I группы – 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

лица с инвалидностью с детства II группы – 80% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

лица с инвалидностью с детства III группы – 60% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет - 70% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

В то же время люди с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет имеют право на одновременное получение пенсии в случае потери кормильца и государственной социальной помощи. То есть если человек, который их обеспечивал, умер или погиб.

Важно! Для получения выплат после потери кормильца нужно заключение МСЭК о нетрудоспособности.

