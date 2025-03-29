Хто може отримувати дві пенсії одразу
Інші літні люди мають право лише на одну грошову виплату, пише 24 Канал з посиланням Департамент соціального захисту населення.
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Так дві пенсії надають, якщо людина:
- має інвалідність або доглядає за особою з інвалідністю;
- має інвалідність та втратив або втратила годувальника.
Річ у тім, що наразі державна соцдопомога призначається особам з інвалідністю з дитинства І, II, III групи або дітям з інвалідністю. Її розмір такий:
- особи з інвалідністю з дитинства І групи – 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
- особи з інвалідністю з дитинства II групи – 80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
- особи з інвалідністю з дитинства III групи – 60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
- на дітей з інвалідністю віком до 18 років — 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Водночас люди з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю віком до 18 років мають право на одночасне одержання пенсії у разі втрати годувальника та державної соціальної допомоги. Тобто якщо людина, яка їх забезпечувала, померла або загинула.
Важливо! Для отримання виплат після втрати годувальника потрібен висновок МСЕК про непрацездатність.