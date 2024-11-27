Дві пенсії одразу: хто може отримати таку виплату
27 листопада 2024, 16:24Читать новость на русском
Особи з інвалідністю можуть отримати дві пенсії одразу. Проте це стосується далеко не всіх українців цієї категорії.
Дві пенсії одразу
Одразу дві виплати можуть отримувати особи з інвалідністю, які втратили годувальника, передає 24 Канал з посиланням на Соціальну платформу.
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Щоб отримувати 2 виплати одразу, треба висновок МСЕК про непрацездатність.
Соцдопомога по інвалідності така:
- особам з інвалідністю з дитинства І групи – 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (зараз 2 093 гривень);
- особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи – 80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (зараз 1 674,40 гривень);
- особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи – 60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (зараз 1 255,80 гривень);
- на дітей з інвалідністю віком до 18 років — 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (зараз 1 465,10 гривень).