Дві пенсії одразу: хто може отримати таку виплату

Особи з інвалідністю можуть отримати дві пенсії одразу. Проте це стосується далеко не всіх українців цієї категорії.

Дві пенсії одразу

Одразу дві виплати можуть отримувати особи з інвалідністю, які втратили годувальника, передає 24 Канал з посиланням на Соціальну платформу.

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Щоб отримувати 2 виплати одразу, треба висновок МСЕК про непрацездатність.

Соцдопомога по інвалідності така: