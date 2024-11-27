Две пенсии сразу

Сразу две выплаты могут получать лица с инвалидностью, потерявшие кормильца, передает 24 Канал со ссылкой на Социальную платформу.

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Чтобы получать 2 выплаты сразу, надо заключение МСЭК о нетрудоспособности.

Соцпомощь по инвалидности такая: