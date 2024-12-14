Дві пенсії одразу: хто може отримати подвійні виплати у 2025 році

Деякі пенсіонери мають право отримувати дві пенсії одразу. Йдеться про людей, які відповідають конкретним критеріям.

Хто може отримувати дві пенсії одразу

Так на дві виплати можуть розраховувати особи з інвалідністю, передає 24 канал з посиланням на Департамент соціального захисту населення.

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Так до державних пенсій за віком встановлюється додаткова пенсія.

Наприклад, особи з інвалідністю з дитинства зможуть отримувати таку допомогу у 2025 році:

І групи – 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

ІІ групи – 80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

ІІІ групи – 60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

на дітей з інвалідністю віком до 18 років — 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Також на дві пенсії одразу можуть розраховувати особи з інвалідністю, які втратили годувальника. Однак просто так виплату не отримати.

Важливо! Для цього необхідно отримати висновок МСЕК про непрацездатність.