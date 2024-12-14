Дві пенсії одразу: хто може отримати подвійні виплати у 2025 році
14 грудня 2024, 13:36Читать новость на русском
Деякі пенсіонери мають право отримувати дві пенсії одразу. Йдеться про людей, які відповідають конкретним критеріям.
Хто може отримувати дві пенсії одразу
Так на дві виплати можуть розраховувати особи з інвалідністю, передає 24 канал з посиланням на Департамент соціального захисту населення.
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Так до державних пенсій за віком встановлюється додаткова пенсія.
Наприклад, особи з інвалідністю з дитинства зможуть отримувати таку допомогу у 2025 році:
- І групи – 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
- ІІ групи – 80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
- ІІІ групи – 60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
- на дітей з інвалідністю віком до 18 років — 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Також на дві пенсії одразу можуть розраховувати особи з інвалідністю, які втратили годувальника. Однак просто так виплату не отримати.
Важливо! Для цього необхідно отримати висновок МСЕК про непрацездатність.