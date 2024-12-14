Хто може отримувати дві пенсії одразу
Так на дві виплати можуть розраховувати особи з інвалідністю, передає 24 канал з посиланням на Департамент соціального захисту населення.
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Так до державних пенсій за віком встановлюється додаткова пенсія.
Наприклад, особи з інвалідністю з дитинства зможуть отримувати таку допомогу у 2025 році:
- І групи – 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
- ІІ групи – 80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
- ІІІ групи – 60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
- на дітей з інвалідністю віком до 18 років — 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Також на дві пенсії одразу можуть розраховувати особи з інвалідністю, які втратили годувальника. Однак просто так виплату не отримати.
Важливо! Для цього необхідно отримати висновок МСЕК про непрацездатність.