Хто матиме мінімальну пенсію

Українці, які не мають достатньої кількості страхового стажу для отримання пенсії за віком або взагалі ніколи не працювали, можуть розраховувати на соціальну допомогу від держави, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дія.

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Вона надається у вигляді соціальної пенсії, але лише за умови досягнення певного віку та виконання встановлених вимог.

Люди, які не мають достатнього стажу, можуть отримати пенсію залежно від віку й стажу, зокрема:

у 60 років – якщо є щонайменше 31 рік стажу;

– якщо є щонайменше 31 рік стажу; у 63 роки – якщо накопичено від 21 року стажу;

– якщо накопичено від 21 року стажу; у 65 років – якщо стаж становить від 15 років.

Важливо! Ті, хто зовсім не працював або не має необхідного стажу, можуть оформити соціальну пенсію лише після 65 років. Розмір цієї допомоги відповідає прожитковому мінімуму. У 2024 році він становить 2361 гривню.

Як оформити соціальну пенсію

Для отримання такої допомоги потрібно звернутися до органів соціального захисту за місцем проживання. З собою необхідно мати:

паспорт;

довідку про страховий стаж із Пенсійного фонду;

декларацію про доходи всіх членів сім’ї (довідки про доходи додаються).

Коли соціальну пенсію не дають

Соціальну пенсію можуть не призначити, якщо заявник або його сім'я мають певні джерела доходу або майнові обмеження. Основними причинами відмови є:

Наявність доходу:

Заявник працює, отримує іншу пенсію, здає в оренду нерухомість або має інші джерела доходу.

Дорогі покупки:

Хтось із членів сім'ї придбав товар або послугу вартістю понад 50 000 гривень за останні шість місяців.

Майно у власності:

У заявника або членів його сім'ї є більше ніж одна квартира чи машина.

Перевищення доходу сім’ї:

Середньомісячний сукупний дохід сім'ї за останні пів року перевищує прожитковий мінімум, який у 2024 році становить 2361 гривню.

Зауважте! Цей процес забезпечує підтримку для тих, хто залишився без страхового стажу, але потребує мінімальних фінансових засобів.