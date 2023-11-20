Можна отримувати і те, і те: кому виплачують соцдопомогу та пенсію одночасно

Деякі українці можуть отримувати дві різні виплати від держави одночасно. Це відбувається лише за певних життєвих умов.

Хто може отримувати дві виплати

Особи, які набули інвалідності до 18 років мають право на соціальну допомогу від держави. Проте також для них можуть бути доступними й інші виплати за певних умов.

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Це регулюється Законом України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю".

Тож людина з інвалідністю з дитинства може отримувати паралельно пенсію у зв’язку із втратою годувальника, якщо такий справді є. Звичайну пенсію додатково отримувати не можна.

Скільки платять людям з інвалідністю з дитинства

Виплати осіб, які набули інвалідності до 18 років, виглядають наступним чином: