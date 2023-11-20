Кто может получать две выплаты
Лица, которые приобрели инвалидность до 18 лет, имеют право на социальную помощь от государства. Однако для них могут быть доступны и другие выплаты при определенных условиях.
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Так что человек с инвалидностью с детства может получать параллельно пенсию в связи с потерей кормильца, если таковой действительно есть. Обычную пенсию дополнительно получать нельзя.
Сколько платят людям с инвалидностью с детства
Выплаты лиц, которые приобрели инвалидность до 18 лет, выглядят следующим образом:
- И группа – 100% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность – 2093 гривен;
- ІІ группа – 80% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность – 1 674,40 гривны;
- ІІ группы – 60% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность – 1 255,80 гривны;
- на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет – 70% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность – 1 465,10 гривны.