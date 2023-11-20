Кто может получать две выплаты

Лица, которые приобрели инвалидность до 18 лет, имеют право на социальную помощь от государства. Однако для них могут быть доступны и другие выплаты при определенных условиях.

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Обратите внимание! Это регулируется Законом Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью".

Так что человек с инвалидностью с детства может получать параллельно пенсию в связи с потерей кормильца, если таковой действительно есть. Обычную пенсию дополнительно получать нельзя.

Сколько платят людям с инвалидностью с детства

Выплаты лиц, которые приобрели инвалидность до 18 лет, выглядят следующим образом: