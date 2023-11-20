Хто може отримувати дві виплати

Особи, які набули інвалідності до 18 років мають право на соціальну допомогу від держави. Проте також для них можуть бути доступними й інші виплати за певних умов.

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Зверніть увагу! Це регулюється Законом України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю".

Тож людина з інвалідністю з дитинства може отримувати паралельно пенсію у зв’язку із втратою годувальника, якщо такий справді є. Звичайну пенсію додатково отримувати не можна.

Скільки платять людям з інвалідністю з дитинства

Виплати осіб, які набули інвалідності до 18 років, виглядають наступним чином: