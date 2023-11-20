Хто може отримувати дві виплати
Особи, які набули інвалідності до 18 років мають право на соціальну допомогу від держави. Проте також для них можуть бути доступними й інші виплати за певних умов.
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Тож людина з інвалідністю з дитинства може отримувати паралельно пенсію у зв’язку із втратою годувальника, якщо такий справді є. Звичайну пенсію додатково отримувати не можна.
Скільки платять людям з інвалідністю з дитинства
Виплати осіб, які набули інвалідності до 18 років, виглядають наступним чином:
- І група – 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність – 2 093 гривень;
- ІІ група – 80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність – 1 674,40 гривні;
- ІІ групи – 60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність – 1 255,80 гривні;
- на дітей з інвалідністю віком до 18 років – 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність – 1 465,10 гривні.