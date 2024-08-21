Двозонні лічильники світла: чи скасували тариф "день-ніч"

Від початку серпня тарифи на світло піднялися, в тому числі й для двозонних лічильників. Проте постає запитання, чи не скасують тариф "день-ніч".

Чи скасували тариф день-ніч

Нині основний тариф на електроенергію становить 4,32 гривні за кіловат. Проте люди із двозонними та тризонними лічильниками платять за іншими цінами.

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Відповідно тариф "день-ніч" для населення не скасовується, а нарахування за ним відбуватиметься як і раніше.

Які тарифи зараз

Тарифи "день-ніч" для двозонного лічильника

з 07:00 до 23:00 години – 4,32 гривні за кіловат,

а 23:00 до 07:00 години – 2,16 гривні за кіловат.

Тарифи "день-ніч" для тризонних лічильників