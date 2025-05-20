Каллас розповіла, коли ефект від санкцій проти Росії стане ще сильнішим
- Кая Каллас заявила, що європейські санкції у найближчі місяці ще сильніше вдарять по економіці Росії, зокрема через покладання на ланцюги постачання.
- Єврокомісія пропонуватиме обмеження на ціну на нафту, енергетичний та банківський сектори, попри російську пропаганду, яка стверджує, що санкції не працюють.
Висока представниця Євросоюзу із закордонних справ Кая Каллас заявила, що європейські санкції у найближчі місяці ще сильніше вдарять по економіці Росії. Зокрема 20 травня на засіданні Ради із закордонних справ є розвідувальний звіт про те, як насправді почувається російська економіка.
Коли санкції сильніше вдарять по економіці Росії
Згідно з цими даними, вони вже доходять до того етапу, коли змушені покладатися на ланцюги постачання, передає 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".
Читайте також Сьогодні ухвалять 17 пакет санкцій проти Росії
Тож ефект від санкцій буде ще сильнішим у найближчі місяці,
– заявила Каллас.
Вона також повідомила, що Єврокомісія пропонуватиме включити в нього обмеження щодо:
- ціни на нафту;
- енергетичного сектору;
- банківського сектору.
Росіяни хочуть, щоб ми повірили, що санкції не працюють, що вони шкодять нам більше, ніж їм. Але це неправда. Ми бачимо це з розвідувальних даних,
– наголосила Кая Каллас.
Вона додала, що росіяни дуже сильні в пропаганді. Завжди такими були, і це треба мати на увазі.
Зверніть увагу! Дипломатка ЄС підкреслила, що насправді справи в Росії йдуть "не так добре".