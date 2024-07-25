Економічне зростання сповільнилося через атаки Росії по енергосистемі
Джерело:НБУ
Національний банк України оголосив, що економічне зростання України сповільнюють російські атаки. Зокрема, мовиться про удари по енергетиці.
Економічне зростання України сповільнене
У НБУ заявили, що економічне зростання в першому півріччі продовжувалося, хоча й сповільнилося протягом останніх місяців. Так сталося через масштабні атаки Росії на об’єкти енергетичної інфраструктури.
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Однак бізнес частково адаптувався до постійних відключень електроенергії. Вагому підтримку економічній активності надавала також стабільна робота морського коридору,
– написали у НБУ.
Прогнози щодо ВВП
Також у регуляторі додали, що попри дефіцит електроенергії та менші ніж у 2023 році врожаї, він дещо поліпшив прогноз ВВП на цей рік – до 3,7%.
Це зумовлено кращими результатами І кварталу та очікуваним розширенням бюджетних стимулів, а також розбудовою розподіленої генерації, у тому числі за підтримки масштабних програм кредитування,
– додали в НБУ.
На темпи зростання ВВП у 2025-26 роках повпливають:
- поступова нормалізація умов функціонування економіки;
- збереження м’якої фіскальної політики;
- розбудова експортних шляхів;
- пожвавлення зовнішнього попиту.