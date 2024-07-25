Экономический рост Украины замедлен
В НБУ заявили, что экономический рост в первом полугодии продолжался, хотя и замедлился в течение последних месяцев. Так произошло из-за масштабных атак России на объекты энергетической инфраструктуры.
Читайте также Учетная ставка осталась без изменений: как это влияет на инфляцию и депозиты
Однако бизнес частично адаптировался к постоянным отключениям электроэнергии. Весомую поддержку экономической активности оказывала также стабильная работа морского коридора,
– написали в НБУ.
Прогнозы по ВВП
Также в регуляторе добавили, что несмотря на дефицит электроэнергии и меньшие чем в 2023 году урожаи, он несколько улучшил прогноз ВВП на этот год – до 3,7%.
Это обусловлено лучшими результатами I квартала и ожидаемым расширением бюджетных стимулов, а также развитием распределенной генерации, в том числе при поддержке масштабных программ кредитования,
– добавили в НБУ.
На темпы роста ВВП в 2025-26 годах повлияют:
- постепенная нормализация условий функционирования экономики;
- сохранение мягкой фискальной политики;
- развитие экспортных путей;
- оживление внешнего спроса.