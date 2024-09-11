Новий прогноз від Fitch: чи буде зростання світової економіки

Агентство Fitch оприлюднило свіжий прогноз щодо світової економіки, звертаючи увагу на перспективи зростання. Попри нестабільність ринків і глобальні виклики, експерти агентства бачать потенціал для поступового відновлення економічних показників.

Чи очікувати на зростання світової економіки

Міжнародне рейтингове агентство Fitch переглянуло прогноз зростання світової економіки на 2024 рік, підвищивши його до 2,7% порівняно з попередніми очікуваннями у 2,6%, озвученими в червні, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Читайте також МВФ відновлює співпрацю з Росією: що стоїть за цим рішенням

Зокрема, за новим прогнозом, зростання ВВП США у 2024 році складе 2,5%, що перевищує попередній червневий прогноз у 2,1%. Також Fitch прогнозує зростання ВВП єврозони: на 0,8% цього року і на 1,5% у 2025 році.

Ми переглянули з підвищенням прогнози економічного зростання в США, Великій Британії, Бразилії та Росії на цей рік,

– зазначили в агентстві.

Втім, у 2025 році зростання світового ВВП сповільниться до 2,5%: експерти очікують зниження темпів економічного підйому в США до 1,6% наступного року, посилаючись на ослаблення "бюджетного імпульсу" та ймовірне поступове скорочення зростання витрат і доходів споживачів.

Цикл пом’якшення грошово-кредитної політики Федеральною резервною системою, нарешті, почнеться, проте базова ставка наступного року залишатиметься на рівні, який обмежує економічну активність, у зв’язку з чим вплив зниження ставки на економічне зростання буде незначним,

– йдеться в огляді.

Щодо економіки Китаю, то згідно з прогнозом агентства, вона зросте на 4,8% у 2024 році. Однак у 2025 році аналітики очікують уповільнення темпів економічного зростання до 4,5%, що пов'язують зі зниженням обсягів експорту.